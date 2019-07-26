Футбол
«Цзянсу Сунин» объявил о подписании МирандыСпорт-Экспресс вчера в 23:36
Китайский клуб объявил о подписании контракта с 34-летним бразильцем, который ранее согласовал расторжение контракта с миланцами.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Москве задержан глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин
Как рассказал «Эху» его адвокат Вадим Прохоров, уже после ночного обыска в квартиру оппозиционного политика прибыли 10 вооруженных оперативников в масках.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Политика
Украинцы попросили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией
На сайте главы Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновления авиасообщения с РФ.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету
С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Здоровье
Врач рассказал, чем может быть полезен страх перед стоматологом
Если пациент обнаружил в себе эти признаки, то перед походом к стоматологу нужно разобраться со своим страхом и принять его.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Астраханской области задержали бывшего главу правительства
Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В загородном доме игрока «Арсенала» найден труп
В Египте в строящемся загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни было обнаружено мертвое тело, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:05
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Стало известно, когда рассеется дымка над Алтайским краем
Дымка над Алтайским краем начнет рассеиваться в начале следующей недели.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
В Южной Корее при обрушении конструкции в клубе погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, ещё десять получили травмы в результате обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»
Обновлено в 00:15
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Транспорт
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Обновлено 24 июля в 16:37
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 07:43
Политика
Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией
Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Футбол
Бывший игрок сборной Англии завершил карьеру в 31 год
Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Мика Ричардс объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 01:54
Политика
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Здоровье
Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске
В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В США нашли мужское тело с пришитой женской головой
В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Наука
Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час
Капсула команды разогналась до скорости 463 километра в час, установив новый рекорд.
Обновлено 23 июля в 09:16