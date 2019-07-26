Футбол

«Цзянсу Сунин» объявил о подписании МирандыСпорт-Экспресс вчера в 23:36

Китайский клуб объявил о подписании контракта с 34-летним бразильцем, который ранее согласовал расторжение контракта с миланцами.
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