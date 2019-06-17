Цыгане выехали из двух сел Пензенской областиКоммерсантъ 11:29

Цыганское население села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки, около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.

с чего всё началось

Все цыгане выехали из села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки.

Цыгане выехали из двух сел Пензенской области

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