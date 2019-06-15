Происшествия
Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под ПензойLenta.ru 05:23
Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. В конфликте пострадали как минимум трое местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. В полицию доставили 174 человека, трое задержаны по подозрению в убийстве.
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с чего всё началось
В Пензенской области после массовой драки в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек, еще четверо пострадали, в отделения полиции были доставлены 174 человека, трое из них задержаны, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.РБК00:44
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
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