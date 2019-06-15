Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под ПензойLenta.ru 05:23

с чего всё началось

Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. В конфликте пострадали как минимум трое местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. В полицию доставили 174 человека, трое задержаны по подозрению в убийстве.

Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой

Общество Определены лучшие города для путешествий отцов с детьми Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Севастополь и Новороссийск стали лучшими направлениями для летнего отдыха и путешествий для отцов с детьми, сообщает ТурСтат.

Музыка Алсу стала народной артисткой Башкирии О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.

Происшествия МАК обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Происшествия 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье Как сообщает издание "Миллиет", в результате аварии пострадали по меньшей мере 11 человек.

Общество Беглов призвал открыть небольшие музеи в зданиях времен блокады Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проконтролировал ход ремонта филиала детского сада 24 в Петроградском районе, где во времена ВОВ производились артиллерийские снаряды, и призвал создавать небольшие музеи в зданиях, работавших в блокаду.

Экономика Китайские агрохолдинги нацелились на Приморье По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.

Политика Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Единоборства Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.

Происшествия В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Общество Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году Отчет еще не получил одобрения адвоката Белого дома. Помимо этого, документ должно рассмотреть Управление правительственной этики.

Шоу-бизнес Садальский сообщил об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной Актер Станислав Садальский в Instagram сообщил, что могила матери певицы Людмилы Зыкиной Екатерины Васильевны была уничтожена на Даниловском кладбище.

Культура Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль» Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль», с которым в ведомство обращалась партия «Коммунисты России».

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.