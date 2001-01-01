Энергетика
В пятницу, 12 декабря, цветные металлы завершили сессию на LME со снижением, так как крепнущий доллар и увеличение запасов металлов на складах оказывали давление на цены.
MetalTorg.ruвчера в 03:35
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Энергетика
Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы
На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.
Обновлено 16 декабря в 23:15
Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января, согласно расчетам Минфина, снизится в 1,5 раза или на $46,1 и составит $89 за тонну.
Обновлено вчера в 06:12
Энергетика
Роснедра: России хватит запасов нефти ещё на 25 лет
Поставки превысят 5 млн баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
Россияне уверены в дальнейшем росте цен на бензин
Среди наиболее существенных факторов повышения цен участники опроса называли: алчность нефтяных компаний, их стремление к наживе — 9%, плохая работа руководства страны, экономическая политика государства — 8%, состояние экономики, общий рост цен — 4%. Треть водителей говорят, что с подорожанием бензина стали ездить на машине реже.
Обновлено вчера в 07:25
Энергетика
Кузбасс увеличил за 11 месяцев угледобычу на 5,4%
По его данным, на уголь энергетических марок приходится 166,7 млн т, коксующихся — 66,5 млн т. Открытым способом добыто 151,8 млн т угля, подземным — 81,4 млн т. Переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса выросла на 15,2% и составила 15,1 млн т. Доля перерабатываемого угля от добычи — 70,8%.
Обновлено в 00:14
Энергетика
Для нефтяной отрасли уходящий год был не однозначным
Для газовой отрасли этот год запомнится рядом моментов - начиная от введения в строй отдельно взятых проектов, которые долго строили (например, проект СПГ), и заканчивая инициацией и переходом в активную стадию крупнейших газотранспортных экспортных проектов.
Обновлено в 00:26
Энергетика
Грузооборот группы НМТП в январе-октябре сократился на 2,4%
Грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-октябре 2018 года сократился на 2,4% в годовом сравнении, до 116,946 млн тонн, сообщила компания.
Обновлено вчера в 06:47
Энергетика
В Раде хотят снизить цены на газ
Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
«Газовый кризис» в Карачи преодолён
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.
Обновлено вчера в 12:57
Энергетика
Третий груз СПГ из США получит Польша до конца 2018 года
Топливо на терминал в Свиноуйсьце доставит Centrica LNG Company Limited В 2018 году польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью спотовую поставку сжиженного природного газа.
Обновлено вчера в 07:12
Энергетика
Власти ЯНАО потратят 100 млн рублей на ликвидацию поселка «Газпрома»
Обновлено вчера в 11:42
Энергетика
Катар купил 35% в нефтяных месторождениях Мексики
Обновлено вчера в 17:43
Энергетика
В Калининграде и области с 1 января подорожает цена на газ
В Калининграде и области с 1 января 2019-го года подорожает цена на газ.
Обновлено вчера в 15:30
Энергетика
В Таджикистане возьмут под контроль цены на топливо
В Таджикистане импортный бензин из России может стать еще дороже Начальник управления нефти и газа Министерства энергетики республики Садриддин Саидзода тогда связывал очередное удорожание со скачком цен на топливо в странах-экспортерах, России и Казахстане.
Обновлено вчера в 02:05
Энергетика
BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины
Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:33