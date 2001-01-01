В пятницу, 12 декабря, цветные металлы завершили сессию на LME со снижением, так как крепнущий доллар и увеличение запасов металлов на складах оказывали давление на цены.

Энергетика Энергетика Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.

Энергетика Энергетика Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января, согласно расчетам Минфина, снизится в 1,5 раза или на $46,1 и составит $89 за тонну.

Энергетика Энергетика Роснедра: России хватит запасов нефти ещё на 25 лет Поставки превысят 5 млн баррелей в сутки.

Энергетика Энергетика Россияне уверены в дальнейшем росте цен на бензин Среди наиболее существенных факторов повышения цен участники опроса называли: алчность нефтяных компаний, их стремление к наживе — 9%, плохая работа руководства страны, экономическая политика государства — 8%, состояние экономики, общий рост цен — 4%. Треть водителей говорят, что с подорожанием бензина стали ездить на машине реже.

Энергетика Энергетика Кузбасс увеличил за 11 месяцев угледобычу на 5,4% По его данным, на уголь энергетических марок приходится 166,7 млн т, коксующихся — 66,5 млн т. Открытым способом добыто 151,8 млн т угля, подземным — 81,4 млн т. Переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса выросла на 15,2% и составила 15,1 млн т. Доля перерабатываемого угля от добычи — 70,8%.

Энергетика Энергетика Для нефтяной отрасли уходящий год был не однозначным Для газовой отрасли этот год запомнится рядом моментов - начиная от введения в строй отдельно взятых проектов, которые долго строили (например, проект СПГ), и заканчивая инициацией и переходом в активную стадию крупнейших газотранспортных экспортных проектов.

Энергетика Энергетика Грузооборот группы НМТП в январе-октябре сократился на 2,4% Грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-октябре 2018 года сократился на 2,4% в годовом сравнении, до 116,946 млн тонн, сообщила компания.

Энергетика Энергетика В Раде хотят снизить цены на газ Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.

Энергетика Энергетика «Газовый кризис» в Карачи преодолён По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.

Энергетика Энергетика Третий груз СПГ из США получит Польша до конца 2018 года Топливо на терминал в Свиноуйсьце доставит Centrica LNG Company Limited В 2018 году польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью спотовую поставку сжиженного природного газа.

Энергетика Энергетика Власти ЯНАО потратят 100 млн рублей на ликвидацию поселка «Газпрома»

Энергетика Энергетика Катар купил 35% в нефтяных месторождениях Мексики

Энергетика Энергетика В Калининграде и области с 1 января подорожает цена на газ В Калининграде и области с 1 января 2019-го года подорожает цена на газ.

Энергетика Энергетика В Таджикистане возьмут под контроль цены на топливо В Таджикистане импортный бензин из России может стать еще дороже Начальник управления нефти и газа Министерства энергетики республики Садриддин Саидзода тогда связывал очередное удорожание со скачком цен на топливо в странах-экспортерах, России и Казахстане.