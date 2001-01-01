Энергетика

Цветные металлы ждут благоприятных известий от ФРС и Китая?
MetalTorg.ru
вчера в 03:35

В пятницу, 12 декабря, цветные металлы завершили сессию на LME со снижением, так как крепнущий доллар и увеличение запасов металлов на складах оказывали давление на цены.
MetalTorg.ruвчера в 03:35

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Цветные металлы ждут благоприятных известий от ФРС и Китая?

MetalTorg.ruвчера в 03:35
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Энергетика

Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы

На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.
Обновлено 16 декабря в 23:15
Энергетика

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января, согласно расчетам Минфина, снизится в 1,5 раза или на $46,1 и составит $89 за тонну.
Обновлено вчера в 06:12
Энергетика

Роснедра: России хватит запасов нефти ещё на 25 лет

Поставки превысят 5 млн баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика

Россияне уверены в дальнейшем росте цен на бензин

Среди наиболее существенных факторов повышения цен участники опроса называли: алчность нефтяных компаний, их стремление к наживе — 9%, плохая работа руководства страны, экономическая политика государства — 8%, состояние экономики, общий рост цен — 4%. Треть водителей говорят, что с подорожанием бензина стали ездить на машине реже.
Обновлено вчера в 07:25
Энергетика

Кузбасс увеличил за 11 месяцев угледобычу на 5,4%

По его данным, на уголь энергетических марок приходится 166,7 млн т, коксующихся — 66,5 млн т. Открытым способом добыто 151,8 млн т угля, подземным — 81,4 млн т. Переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса выросла на 15,2% и составила 15,1 млн т. Доля перерабатываемого угля от добычи — 70,8%.
Обновлено в 00:14
Энергетика

Для нефтяной отрасли уходящий год был не однозначным

Для газовой отрасли этот год запомнится рядом моментов - начиная от введения в строй отдельно взятых проектов, которые долго строили (например, проект СПГ), и заканчивая инициацией и переходом в активную стадию крупнейших газотранспортных экспортных проектов.
Обновлено в 00:26
Энергетика

Грузооборот группы НМТП в январе-октябре сократился на 2,4%

Грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-октябре 2018 года сократился на 2,4% в годовом сравнении, до 116,946 млн тонн, сообщила компания.
Обновлено вчера в 06:47
Энергетика

В Раде хотят снизить цены на газ

Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика

«Газовый кризис» в Карачи преодолён

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.
Обновлено вчера в 12:57
Энергетика

Третий груз СПГ из США получит Польша до конца 2018 года

Топливо на терминал в Свиноуйсьце доставит Centrica LNG Company Limited В 2018 году польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью спотовую поставку сжиженного природного газа.
Обновлено вчера в 07:12
Энергетика

Власти ЯНАО потратят 100 млн рублей на ликвидацию поселка «Газпрома»

Обновлено вчера в 11:42
Энергетика

Катар купил 35% в нефтяных месторождениях Мексики

Обновлено вчера в 17:43
Энергетика

В Калининграде и области с 1 января подорожает цена на газ

В Калининграде и области с 1 января 2019-го года подорожает цена на газ.
Обновлено вчера в 15:30
Энергетика

В Таджикистане возьмут под контроль цены на топливо

В Таджикистане импортный бензин из России может стать еще дороже Начальник управления нефти и газа Министерства энергетики республики Садриддин Саидзода тогда связывал очередное удорожание со скачком цен на топливо в странах-экспортерах, России и Казахстане.
Обновлено вчера в 02:05
Энергетика

BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины

Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:33
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Ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.
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