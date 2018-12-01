с чего всё началось

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте NASA, посвященном миссии Curiosity. Исследователи назвали этот объект "маленький Колонси" в честь острова Колонси к северу от Шотландии.

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Космос Космос Школьники открыли острова, а Северный флот уточнил их координаты Гидрографическая экспедиция Северного флота на судне «Горизонт» уточнила координаты недавно открытых островов архипелага Новая Земля, сообщает пресс-служба Роскосмоса 30 ноября на официальном сайте Острова были открыты подмосковными школьниками во время «Космических смен» Роскосмоса в детском лагере «Артек».

Космос Космос Эксперты: Мадагаскарский метеорит прилетел из далёкого прошлого Изучение осколков гостя из далёкого космоса помогло исследователям определить его возраст – примерно 4,5 миллиарда лет.