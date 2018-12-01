Космос
Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный блестящий предмет
Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный блестящий предметГазета.Ru05:34
Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте NASA, посвященном миссии Curiosity. Исследователи назвали этот объект "маленький Колонси" в честь острова Колонси к северу от Шотландии.
Газета.Ru05:34
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Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте NASA, посвященном миссии Curiosity.Газета.Ru05:34
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