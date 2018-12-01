Космос

Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный блестящий предмет
Газета.Ru
05:34

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте NASA, посвященном миссии Curiosity. Исследователи назвали этот объект "маленький Колонси" в честь острова Колонси к северу от Шотландии.
Газета.Ru05:34
с чего всё началось
Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге
 на сайте NASA, посвященном миссии Curiosity.
Газета.Ru05:34

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Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный блестящий предмет

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