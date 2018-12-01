с чего всё началось

Марсоход Curiosity, с 2012 года исследующий поверхность красной планеты, обнаружил необычный предмет.

Космос Космос Российская база появится на Луне в 2036 году

Космос Космос NASA: Земля может повторить судьбу Венеры Эксперт NASA считает, что Земля спустя несколько столетий может повторить судьбу Венеры.

Космос Космос Астрономы впервые увидели «обед» сверхмассивной черной дыры Астрофизики впервые получили детальные снимки окрестностей сверхмассивной черной дыры в центре далекой галактики в созвездии Девы и увидели то, как она "поедает" облако из газа и пыли.

Космос Космос Эвакуация не поможет: Названа неожиданная угроза из космоса Крупный метеорит после соприкосновения с другим объектом в космосе может резко устремиться к планете, и тогда проводить эвакуацию населения будет поздно.

Космос Космос Космическим туризмом интересуется все больше богатых людей Американские частные компании, которые создавались для того, чтобы обеспечить состоятельным людям возможность стать космическими туристами, отмечают увеличение интереса к себе со стороны потенциальных клиентов.

Космос Космос «Kepler» успел открыть уникальную сверхновую перед окончанием миссии Космический телескоп NASA «Kepler», завершивший свою миссию 30 октября 2018 года, за 8 месяцев перед отключением сделал необычное открытие, зафиксировав чрезвычайно яркий взрыв звезды в 170 миллионах световых лет от Земли.

Космос Космос Астрофотограф показал удивительное фото галактики Андромеда Астрофотограф Мигель Кларо показал удивительный снимок галактики Андромеда.

Космос Космос SpaceX в третий раз использует одну и ту же первую ступень Примерно через 24 часа, 2 декабря 2018 года начнется предстартовый отсчет и состоится запуск ракеты от компании SpaceX.

Космос Космос Ученые объяснили связь магнитного поля Земли со всеми живыми системами

Космос Космос NASA отдаёт разработку лунной программы на откуп частным компаниям

Космос Космос Роскосмос скрывает кризис за статистикой Дьявол кроется в деталях, полагают эксперты: если разбирать каждое происшествие, за цифрами не скрыть громадных проблем отечественной отрасли.

Космос Космос «Луна не безжизненна»: на Луне обнаружили «секретную базу» В кадрах явственно можно видеть, что в центре лунного кратера находится некий ярко-оранжевый объект.

Космос Космос S7 Airlines отправила в космос инопланетное шоу «Посетите Землю» Авиакомпания S7 Airlines с помощью радиосигнала отправила шоу «Посетите Землю» в космос, в направлении потенциально обитаемой экзопланеты, о чем компания сообщила в пресс-релизе.