Интернет

Цукерберг выступил за госрегулирование интернетаРИА Новости вчера в 20:38

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в интернете.
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Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании интернета

RT на русскомвчера в 21:15

Цукерберг выступил за госрегулирование интернета

РИА Новостивчера в 20:38

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Газета.Ruвчера в 17:34

Цукерберг призвал к более активному правовому регулированию интернета

Lenta.ruвчера в 19:42

Цукерберг высказался за более активное регулирование в сфере защиты данных в интернете

ТАССвчера в 18:46

Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании Сети

РБКвчера в 18:17

Основатель Facebook Марк Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании Сети

Эхо Москвывчера в 20:05
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Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Обновлено 28 марта в 16:56
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено 29 марта в 09:36
Армия и оружие

Во Франции назвал причины успеха России в Сирии

Россия одержала победу в Сирии благодаря своей всеобъемлющей, тщательно проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Обновлено вчера в 23:26
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено 29 марта в 11:51
Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:07
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

Названы 10 неудачных моделей Toyota в истории

Оказалось, в истории японской компании имеются 10 неудачных автомобилей.
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве

Обновлено вчера в 12:35
Хоккей

ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 13:09
Хоккей

Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне

Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать»

Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакам

Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.
Обновлено вчера в 22:55
Космос

Космонавты на МКС попытаются «поймать» радиацию

На втором этапе прибор доставят на МКС, где он будет вести измерения. Третья стадия подразумевает анализ данных, собранных на МКС.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

На Украине наступил «день тишины» перед президентскими выборами

Обновлено 29 марта в 18:00
Политика

Путин и Медведев подали декларации о доходах за 2018 год

Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, сотрудники администрации президента и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год, передают РИА "Новости" и ТАСС .
Обновлено 29 марта в 13:18
Шоу-бизнес

Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»

Обновлено вчера в 12:30
Политика

Росгвардия объяснила появление сообщений об изъятии оружия в Ингушетии

Сообщения о массовом изъятии у жителей Ингушетии законно зарегистрированного оружия не соответствуют действительности, Росгвардия проводит плановую проверку условий хранения огнестрела.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие

«Ил» раскрыл детали разработки самолета Ил-112В

Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 19:43
Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Кино

Составлен список главных кинопремьер недели

В список главных кинопремьер недели вошли: возвращение легендарного мультфильма «Дамбо» в пересказе Тима Бертона; комедия с Мэттью МакКонахи и Снуп Доггом, новый вариант истории Ромео и Джульетты и еще несколько лент.
Обновлено вчера в 12:30
Музыка

СБУ признала творчество Наташи Королевой экстремистским

Обновлено вчера в 21:59
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено вчера в 10:33
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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