Интернет
Цукерберг выступил за госрегулирование интернетаРИА Новости вчера в 20:38
Как пишет Цукерберг, новые стандарты необходимы в четырех сферах: борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных. В частности, утверждает основатель Facebook, работающие в интернете компании несут ответственность за безопасность пользователей.
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Я считаю, что нам нужна более активная роль правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нем есть - свободу самовыражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов.
— Марк Цукерберг, американский программистРИА Новости вчера в 20:38
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Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании интернета
RT на русскомвчера в 21:15
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