Цукерберг выступил за более активное правовое регулирование интернетаЭкономика сегодня 02:11

Я считаю, что нам нужна более активная роль правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нем есть - свободу самовыражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов.

Глава Facebook пояснил, что интернет предоставляет многим людям свободу самовыражения, а предпринимателям дает возможность создавать новые вещи. Также Цукерберг предложил разработать новые стандарты в областях, имеющих непосредственное отношение к интернету и соцсетям в частности.

Цукерберг выступил за более активное правовое регулирование интернета

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