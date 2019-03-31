Интернет
Цукерберг выступил за более активное правовое регулирование интернетаЭкономика сегодня 02:11
Глава Facebook пояснил, что интернет предоставляет многим людям свободу самовыражения, а предпринимателям дает возможность создавать новые вещи. Также Цукерберг предложил разработать новые стандарты в областях, имеющих непосредственное отношение к интернету и соцсетям в частности.
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Я считаю, что нам нужна более активная роль правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нем есть - свободу самовыражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов.
— Марк Цукерберг, американский программистРИА Новости вчера в 20:38
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Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании интернета
RT на русскомвчера в 21:15
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