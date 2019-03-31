Интернет

Цукерберг выступил за более активное правовое регулирование интернетаЭкономика сегодня 02:11

Глава Facebook пояснил, что интернет предоставляет многим людям свободу самовыражения, а предпринимателям дает возможность создавать новые вещи. Также Цукерберг предложил разработать новые стандарты в областях, имеющих непосредственное отношение к интернету и соцсетям в частности.
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Марк Цукерберг
Я считаю, что нам нужна более активная роль правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нем есть - свободу самовыражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов.
— Марк Цукерберг, американский программистРИА Новости вчера в 20:38

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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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