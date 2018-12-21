Экономика
Основатель Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes. По данным издания, состояние Цукерберга за 2018 год уменьшилось на $18,7 млрд. Как отмечается, основатель Facebook оказался единственным американцем в списке "главных неудачников".
Газета.Ru09:30
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Финансы
Уходящая неделя стала худшей для бирж США за последние 10 лет
Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.
Обновлено в 18:30
Экономика
Мобильные операторы предупредили о повышении цен
Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.
Обновлено в 11:30
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено в 13:04
Экономика
Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров 2018 года
Трое российских миллиардеров вошли в топ-10 самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes, обогнав даже Билла Гейтса и Илона Маска.
Обновлено в 13:33
Экономика
Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено в 14:39
Экономика
UTair приостановила выплаты по 7-летним кредитам
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Обновлено в 03:25
Экономика
ВЭБ существенно сократит численность штата к лету 2019 года
ВЭБ к лету следующего года планирует существенно сократить численность сотрудников группы.
Обновлено в 11:18
Экономика
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Крымского страхового альянса»
Временная администрация ЦБ РФ выявила признаки вывода активов из акционерного общества "Крымский страховой альянс", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:22
Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено в 09:29
Экономика
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Финансы
МВФ выделил Украине новый транш в $1,4 млрд
Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда – $1,4 млрд из одобренных ей $3,9 млрд.
Обновлено в 08:04
Экономика
AFP: суд в Париже оштрафовал Total на €500 тыс
Суд в Париже оштрафовал компанию Total на €500 тыс. по делу о коррупции в Иране. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).
Обновлено в 08:30
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Экономика
Госдолг Франции в III квартале 2018 года вырос до 99,3% ВВП
Государственный долг Франции по отношению к ВВП страны вырос в третьем квартале текущего года на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 30 сентября составил 99,3%, сообщается в опубликованном в пятницу докладе Национального института статистики и экономических исследований (Insee).
Обновлено в 07:48