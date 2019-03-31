Технологии
Цукерберг требует госрегулирования интернетаГазета.Ru 17:34
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
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Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
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По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
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Экономика
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Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России
Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.
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Украина переходит на летнее время
Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
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