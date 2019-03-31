Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернетаГазета.Ru 17:34
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
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Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Политика
Путин и Медведев подали декларации о доходах за 2018 год
Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, сотрудники администрации президента и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год, передают РИА "Новости" и ТАСС .
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Во Владивостоке мужчины в костюмах бургера и моркови устроили драку
Во Владивостоке драка между промоутерами в костюмах бургера и морковки попала на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу "Экипажи ДПС" в социальной сети Инстаграм.
Обновлено в 22:01
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Экономика
Энергокомпании оценили долги россиян за отопление
Ассоциация «Совет производителей энергии», которая объединяет крупные энергокомпании России, отчиталась о размере долгов россиян за тепло.
Обновлено в 07:09
Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 19:57
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Футбол
Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби
Обновлено в 16:42
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Музыка
СБУ назвала хит Наташи Королевой экстремистским
Певица Наташа Королева рассказала, почему ей запретили въезд на территорию Украины.
Обновлено в 22:09
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Израильские танки открыли огонь по сектору Газа
Обновлено в 22:13
Футбол
Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено в 22:05
Футбол
«Енисей» в меньшинстве не проиграл «Рубину»
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»
Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15
Хоккей
«Сент-Луис» Тарасенко в овертайме победил «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2. Автором победной шайбы стал защитник Винс Данн.
Обновлено в 21:36
Баскетбол
Харден набрал 50 очков, «Хьюстон» лишил «Сакраменто» шансы на плей-офф
Самым результативным игроком встречи стал защитник Джеймс Харден, который сделал трипл-дабл - 50 очков, 11 подборов и 10 передач.
Обновлено в 20:28
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено в 21:55
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено в 12:59
Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»
Обновлено в 14:33
Политика
На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы
Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:57
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика
Саудовские хакеры взломали телефон главы Amazon Безоса
Частный консультант Гэвин де Бекер провел расследование и выяснил, что СМС и фотографии Безоса с любовницей попали в распоряжение таблоида National Enquirer после того, как телефон был взломан саудовскими хакерами.
Обновлено в 22:23
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.
Обновлено в 09:20