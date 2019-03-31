Интернет
Цукерберг призвал власти активнее регулировать интернетБИЗНЕС Online 03:19
Основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг выступил за более активное регулирование интернета со стороны властей. Его заявление опубликовано на странице в соцсети.
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Обновляя правила для Сети, мы можем сохранить лучшее, что в ней есть: для людей – свободу самовыражаться, а для предпринимателей – создавать новые вещи, а также защищать общество от более глобального вреда.
— Марк Цукерберг, американский программистФедералПресс 00:57
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Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании интернета
RT на русскомвчера в 21:15
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Экономика
Социальные пенсии повысят с 1 апреля
Как сообщили в Пенсионном фонде РФ с 1 апреля текущего года социальные пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 2%. Таким образом, новый размер социальной пенсии составит 9 266 рублей, дети-инвалиды будут получать 13 674 рубля, а инвалиды с детства - 13 812 рублей.
Обновлено 29 марта в 08:06
Происшествия
Охранник заживо сгорел в будке возле аэропорта Пулково
Будка охранника сгорела на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Индии разбился истребитель МиГ-27
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Обновлено в 01:55
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в киевском международном аэропорту
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие
Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа
Танки армии обороны Израиля атаковали несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа - по сообщению израильского военного ведомства, удар был нанесен в ответ на пять ракет, выпущенных с территории Палестины.
Обновлено в 02:10
Культура
Съемочную группу Пятого канала задержали на конференции в Риге
Сотрудников Пятого канала, 31 марта приехавших в Ригу на конференцию «Открытой России», задержали, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет матерью в третий раз
Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Кино
Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру
Кирилл Серебренников удостоен кинопремии "Ника" в номинации - "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Лето".
Обновлено вчера в 15:46
Политика
На Украине стартовали выборы президента
Около 30 тыс. избирательных участков ровно в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:06
Спорт
Гимнастка Арина Аверина стала первой в многоборье на этапе Гран-при
Российская гимнастка Арина Аверина заняла первое место в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Обновлено в 02:57
Музыка
Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»
Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Оставшийся после ЧМ-2018 нигерийский фанат задержан в Смоленске
Сотрудники правоохранительных органов задержали болельщика сборной Нигерии, который не покинул Россию после завершения чемпионата мира 2018 года, передает smolensk-i.ru.
Обновлено вчера в 14:56
Единоборства
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии
Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Первые нарушения зафиксировали на украинских выборах
Обновлено в 03:10
Транспорт
Московские дороги после зимы помоют шампунем
Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта.
Обновлено вчера в 10:05
Космос
На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС
Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом»
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Уралом». Команды встретились в донской столице 30 марта.
Обновлено вчера в 15:26
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено 29 марта в 11:51
Происшествия
Самолет Москва-Будапешт сел в аэропорту с третьей попытки
Лайнер Airbus при посадке в Будапеште дважды не смог выпустить шасси. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 04:02
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Здоровье
Более 34 тыс. москвичей получили паллиативную помощь в 2018 году
Более 34 тыс. москвичей получили паллиативную помощь на дому, в стационарах и хосписах в 2018 году.
Обновлено в 02:58
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50