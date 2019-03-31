Интернет

Цукерберг призвал активнее регулировать интернетМойка78 04:42

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
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Марк Цукерберг
Обновляя правила для Сети, мы можем сохранить лучшее, что в ней есть: для людей – свободу самовыражаться, а для предпринимателей – создавать новые вещи, а также защищать общество от более глобального вреда.
— Марк Цукерберг, американский программистФедералПресс 00:57

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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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