Интернет
Цукерберг призвал активнее регулировать интернетМойка78 04:42
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
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Обновляя правила для Сети, мы можем сохранить лучшее, что в ней есть: для людей – свободу самовыражаться, а для предпринимателей – создавать новые вещи, а также защищать общество от более глобального вреда.
— Марк Цукерберг, американский программистФедералПресс 00:57
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Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании интернета
RT на русскомвчера в 21:15
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