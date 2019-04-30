Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн FacebookГазета.Ru вчера в 16:06
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8. Трансляция мероприятия показывалась на его странице в фейсбуке. По словам Цукерберга, новый дизайн соцсети получил название FB5.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика
На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику
Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Здоровье
Россиянам рассказали о правилах безопасности при отправлении в тропики
В Роспотребнадзоре рассказали о необходимости соблюдать осторожность, выезжая в страны с экваториально-тропическим климатом, поскольку в них распространены редкие паразиты и инфекции, нетипичные для России.
Обновлено в 01:00
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Авто
На eBay продают два маслкара Dodge Challenger SRT Demon
Стоит отметить, что всего Dodge Challenger SRT Demon было выпущено 3 300 экземпляров, последний из которых был продан на аукционе за один миллион долларов.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Двухлетняя дочь Полины Гагариной начала ругаться матом
Двухлетняя наследница бьется в истериках и ругается матом.
Обновлено вчера в 19:45
Гаджеты
Дизайнер‐любитель представил свое видение iPhone Xl Slide
Дизайнер Hasan Kaymak создал альтернативный вариант iPhone Xl, на который ранее с критикой обрушились многие интернет-пользователи.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Кузбассе без вести пропал школьник
Обновлено вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Технологии
Vodafone обнаружила бэкдоры в оборудовании Huawei ещё в 2009 году
Компания утверждает, что дыры в безопасности были обнаружены её итальянским подразделением в 2009 году.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика
«Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза
Чистый долг снизился до 3,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье
Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Общество
Более 20 тыс. человек вышли на первомайское шествие во Владивостоке
Более 20 тыс. жителей Приморья прошли в праздничных колоннах в День Весны и Труда по главной улице Владивостока - Светланской, несмотря на туман и дождь, сообщает в среду пресс-служба администрации региона по итогам шествия.
Обновлено в 00:02
Политика
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота, передает ОТР. По крайней мере, так говорят в правительстве республики.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено вчера в 11:21
Баскетбол
Стефен Карри вывихнул палец левой руки, но вернулся в игру
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри был вынужден покинуть площадку на 4-й минуте 2-го матча серии плей-офф с «Хьюстоном» (1-0), вывихнув средний палец левой руки.
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Йошкар-Олинское соединение РВСН перевооружено на комплексы «Ярс»
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25