Интернет
Цукерберг представил новый дизайн FacebookLife.ru вчера в 15:01
Основатель платформы Facebook Марк Цукерберг представил редизайн сайта и приложения платформы. Объявление было сделано в ходе конференции F8. Как отметили в ходе мероприятия, руководство решилось на радикальную "смену имиджа" соцсети впервые за 15 лет её существования.
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Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Обновлено 29 апреля в 08:07
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
Обновлено вчера в 22:06
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина
Обновлено в 02:02
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Кино
Король Ночи впервые заговорил
После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Экономика
Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвое
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в год
Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.
Обновлено вчера в 22:16
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Космос
Магма стала ключом к определению происхождения Луны
Причина, говорит Карато, заключается в том, что ранняя прото-Земля – возникла примерно через 50 миллионов лет после образования Солнца – была покрыта морем из горячей магмы, в то время как второй объект, вероятно, состоял из твердого материала.
Обновлено вчера в 06:33
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина
Обновлено вчера в 17:46
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине
Обновлено в 01:55
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал фанатам о правилах приёма в пищу икры минтая
Обновлено вчера в 13:11
Наука
Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Обновлено 29 апреля в 15:00
Интернет
Число зарегистрированных учетных записей в Steam достигло миллиарда
Стоит отметить, число зарегистрированных учетных записей не отражает реального количества пользователей, поскольку некоторые игроки имеют больше одного аккаунта.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Кадыров отправился в исторический конный поход с тысячей всадников
Участники массового конного похода — примерно 1,3 тысячи всадников с Кавказа, одетые в национальные костюмы, утром в среду собрались в Чечне в районе Терского хребта и вместе отправились в путешествие по его склонам.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15