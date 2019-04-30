Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн FacebookГазета.Ru 16:06
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8. Трансляция мероприятия показывалась на его странице в фейсбуке. По словам Цукерберга, новый дизайн соцсети получил название FB5.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Политика
Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины
Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в полуфинале ЛЧ
«Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Оползень в Боливии повредил жилые дома
Обновлено в 18:38
Наука
В Чили обнаружены самые древние в Америке следы человека
В южной части Чили обнаружены самые древние в Америке человеческие следы.
Обновлено вчера в 02:19
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено в 19:25
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит еще одну королевскую традицию и не будет после рождения ребенка выпускать товары, посвященные появлению на свет нового члена королевской семьи.
Обновлено в 11:08
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Политика
Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открылся в городе Новошахтинск Ростовской области неподалеку от границы.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Названа причина закрытия театра «У Никитских ворот»
В театре "У Никитских ворот" объяснили, почему учреждение было опечатано судебными приставами.
Обновлено в 15:25
Политика
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Происшествия
Южная Осетия осталась без света из-за аварии
Южная Осетия осталась без электричества из-за отключения межгосударственной линии электропередачи, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Минэнерго России.
Обновлено в 12:04
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Интернет
Число зарегистрированных учетных записей в Steam достигло миллиарда
Стоит отметить, число зарегистрированных учетных записей не отражает реального количества пользователей, поскольку некоторые игроки имеют больше одного аккаунта.
Обновлено в 11:24
Экономика
Выручка Apple во втором квартале 2019 фингода составила $58 млрд, снижение на 5% - отчет
Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года, который закончился 30 марта, составила 58 миллиардов долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин сравнил себя с тортом от Рената Агзамова
Обновлено в 10:00
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Кино
Гран-при фестиваля мусульманского кино получила картина из Кыргызстана
Гран-при кинофорума и сертификат на миллион рублей получила картина из Кыргызстана "Песнь дерева".
Обновлено в 15:37
Политика
Педерсен надеется собрать конституционный комитет Сирии летом
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется, что ему удастся собрать конституционный комитет Сирийской Арабской Республики этим летом.
Обновлено в 17:17