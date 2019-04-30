Интернет
Цукерберг показал новый дизайн FacebookВедомости 14:33
Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети. Трансляция мероприятия велась на его странице в Facebook. Новый дизайн получил название FB5.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Обновлено в 16:30
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Политика
Антонов: США не отвечают на готовность России продлить СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продление срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) находится под вопросом, Вашингтон не отвечает на готовность Москвы к его пролонгации.
Обновлено в 16:44
Наука
В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Обновлено в 13:23
Кино
Названа стоимость участия Роберта Дауни мл. в фильме «Мстители 3»
Роберт Дауни мл. заработал значительно больше своих коллег, приняв участие в фильме "Мстители 3: Война бесконечности".
Обновлено в 17:41
Спорт
Анна Нечаевская: «У меня нет спортивной наглости, которая, например, нужна в спринтах. Иногда кажется, что этого мне не хватает»
Иногда кажется, что этого мне не хватает.
Обновлено в 16:52
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Маминым на два года
Обновлено в 13:15
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Авто
Новый среднемоторный Chevrolet Corvette показали на видео
За два с половиной месяца до премьеры Chevrolet опубликовал видео-тизер новинки: в ролике запечатлен заезд Corvette по трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 11:32
Политика
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, захотевших сменить власть в стране, сообщил во вторник министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
Обновлено в 07:21
Экономика
Отчетность обвалила на 7% акции материнской компании Google
В понедельник, 29 апреля, акции Alphabet, которая владеет Google, упали на 7,5%. Это произошло вскоре после выхода квартальной отчетности компании.
Обновлено в 06:28
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Хоккей
«Ак Барс» расстался с восемью хоккеистами
Казань покинули семь обладателей Кубка Гагарина-2018 и Пол Постма Казанский "Ак Барс" объявил о завершении трудовых отношений с восемью хоккеистами, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 14:29
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено в 16:53
Футбол
«Аякс» стал третьей командой ЛЧ с тремя выездными победами в плей-офф
Встреча завершилась со счетом 1:0. Отметим, «Аякс» также одержал гостевые победы на стадях 1/8 финала («Реал») и четвертьфинала («Ювентус»).
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Накануне юбилея Анжелика Варум рассказала о возрасте и пластических операциях
Обновлено в 14:00
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Кино
Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:11
Политика
Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22