Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн FacebookГазета.Ru 16:06
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8. Трансляция мероприятия показывалась на его странице в фейсбуке. По словам Цукерберга, новый дизайн соцсети получил название FB5.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено в 22:13
Политика
Николас Мадуро выступил с обращением к нации
В телевизионном обращении к нации президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не сдастся империалистам.
Обновлено в 22:17
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Здоровье
Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники
В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.
Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 22:20
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая сравнила дочь Алсу с Кристиной Орбакайте
Гурцкая напомнила: в свое время в похожей ситуации оказалась и дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, которой пришлось в течение многих лет тяжело работать, чтобы стать самодостаточным артистом и заслужить доверие и любовь зрителей.
Обновлено в 09:05
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 22:19
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека в серии фильмов «Мстители», заключил уникальное соглашение с Marvel Studios.
Обновлено в 21:17
Общество
Пес-мотоциклист разъезжает по США
В Сети опубликовали видео, как пес-мотоциклист путешествует по США. Ролик все больше набирает популярность.
Обновлено в 22:35
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Транспорт
В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 17:20
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Общество
Парижане посоветовали брать на пикник легкие закуски
Практичные французы предпочитают не тратить слишком много времени на подготовку пикника и берут с собой простые закуски: сыр, ветчину, овощи, вино.
Обновлено в 20:27
Авто
Продажи Lamborghini выросли в России
Итальянские производитель суперкаров сумел реализовать за первые 3 месяца 2019 года 28 своих автомобилей.
Обновлено в 06:35
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Кемерове из-за мусорки сгорели три дома
По словам очевидцев, один дом сгорел полностью, другие два удалось спасти, на месте работали четыре автоцистерны, две машины ГИБДД и скорая помощь.
Обновлено в 11:20
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:06
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено в 23:21
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Теннис
Шарапова попала в десятку самых красивых спортсменок мира
Российские теннисистка Мария Шарапова и прыгунья в длину Дарья Клишина оказались в десятке самых красивых спортсменок мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Происшествия
Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено в 22:07
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57