Общество

Цукерберг доигрался: Facebook обяжут выплатить 5 млрд долларовHotGeo 05:53

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В финансовом отчете корпорации за первый квартал 2019 года уже указаны «непредвиденные расходы» на сумму 4-5 млрд долларов. Очевидно, что Цукерберг понимает, что доигрался и избежать санкций не выйдет.
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Цукерберг доигрался: Facebook обяжут выплатить 5 млрд долларов

HotGeo05:53
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