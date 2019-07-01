Общество
Цукерберг доигрался: Facebook обяжут выплатить 5 млрд долларовHotGeo 05:53
В финансовом отчете корпорации за первый квартал 2019 года уже указаны «непредвиденные расходы» на сумму 4-5 млрд долларов. Очевидно, что Цукерберг понимает, что доигрался и избежать санкций не выйдет.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
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Единоборства
Бойца UFC трясло от истощения на церемонии взвешивания
Обновлено в 09:20
Спорт
Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами
Ранее гимнастка Селезнёва выиграла золото Универсиады в упражнениях с обручем.
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Политика
Дарт Вейдер не дал Зеленскому побегать по Одессе
Обновлено в 10:49
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
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Автоспорт
Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию
На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
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Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Общество
В петербургском небе прошли тренировки авиации перед Днём ВМФ-2019
Напомним, в начале этой недели в Петербург прибыла морская авиация для участия в Дне ВМФ-2019. В этом году мероприятие пройдёт 28 июля.
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Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»
В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета, пишет в субботу, 13 июля, «РИА Новости».
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Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.
Обновлено в 07:57
Авто
Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler
На сайте «JR Forums» появились отдельные сведения о новой вариации внедорожного автомобиля Jeep Wrangler 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Доля расходов россиян на продукты питания во II квартале 2019 г. выросла до 38,9% по сравнению с 38,2% за аналогичные период прошлого года.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено вчера в 04:04
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Политика
Путин подписал указ об отставке губернатора Севастополя
Указом президента России Владимира Путина губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден от занимаемой должности.
Обновлено 11 июля в 12:36
Футбол
«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ
Московский "Спартак-2" сыграл вничью с клубом "СКА-Хабаровск" в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:06
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский едет на границу с Крымом
В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
Обновлено в 03:58
Футбол
Икарди покинул расположение «Интера»
Обновлено в 10:14
Политика
В центре столицы начинается акция «За справедливость и права граждан»
В центре столицы начинается акция КПРФ "За справедливость и права граждан".
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Первый замначальника СКЖД арестован за взятку
Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие
Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19