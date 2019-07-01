В финансовом отчете корпорации за первый квартал 2019 года уже указаны «непредвиденные расходы» на сумму 4-5 млрд долларов. Очевидно, что Цукерберг понимает, что доигрался и избежать санкций не выйдет.

Спорт Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами Ранее гимнастка Селезнёва выиграла золото Универсиады в упражнениях с обручем.

Общество Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.

Автоспорт Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Общество В петербургском небе прошли тренировки авиации перед Днём ВМФ-2019 Напомним, в начале этой недели в Петербург прибыла морская авиация для участия в Дне ВМФ-2019. В этом году мероприятие пройдёт 28 июля.

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.

Авто Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler На сайте «JR Forums» появились отдельные сведения о новой вариации внедорожного автомобиля Jeep Wrangler 2020 модельного года.

Экономика Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду Доля расходов россиян на продукты питания во II квартале 2019 г. выросла до 38,9% по сравнению с 38,2% за аналогичные период прошлого года.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.

Политика Путин подписал указ об отставке губернатора Севастополя Указом президента России Владимира Путина губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден от занимаемой должности.

Футбол «Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ Московский "Спартак-2" сыграл вничью с клубом "СКА-Хабаровск" в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Политика Зеленский едет на границу с Крымом В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.

Происшествия В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Происшествия Первый замначальника СКЖД арестован за взятку Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.

Происшествия Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».