Транспорт

Cуд отменил штраф ЦОДД за установку «нестандартных» дорожных знаковРИА Новости 02:44

Московский городской суд отменил вынесенное ранее решение о назначении штрафа Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера на "нескоростных" улицах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
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