Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.

с чего всё началось

Московский городской суд отменил вынесенное ранее решение о назначении штрафа Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера на "нескоростных" улицах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.

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