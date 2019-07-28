На курс не повлияли ни колебания цен на нефть, ни угрозы американских санкций. Приближается август — традиционно сложный месяц для российской денежной единицы. Чего ждать от рубля в последний месяц лета — в материале РИА Новости.

Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля

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