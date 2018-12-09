Футбол

Cтали известны составы команд на матч финала Кубка Либертадорес
Газета.Ru
14:25

Тренерские штабы "Ривер Плейт" и "Боки Хуниорс" определились со стартовыми составами на ответный матч финала Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru14:25

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TeamFA: тысячи фанатов «Ривер Плейта» и «Бока Хуниорс» уволились с работы ради поездки на финал

Eurosport.ru14:48

Cтали известны составы команд на матч финала Кубка Либертадорес

Газета.Ru14:25

«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»: стали известны стартовые составы

Чемпионат14:15

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» объявили составы на второй матч финала Кубка Либертадорес

Спорт-Экспресс14:02

«Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

Евро-футбол.ру14:00

Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч. «Ривер Плейт» против «Бока Хуниорс»

Sports.ru02:50

«Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс»: кто победит в Кубке Либертадорес?

Все про Спорт рувчера в 17:34
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Футбол

«Зенит» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, уступив «Рубину»

Обновлено в 15:00
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«Реал» перед матчем с ЦСКА с трудом обыграл аутсайдера чемпионата

Обновлено в 15:03
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«Боруссия» обыграла «Штутгарт» в Менхенгладбахе

Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Штутгарт» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 14:35
Футбол

«Дженоа» сыграл вничью со СПАЛ, Кришито был удален на 11-й минуте

«Дженоа» на своем поле сыграл вничью со СПАЛ в 15-м туре серии А. Счет в игре на 15-й минуте открыл форвард гостей Андреа Петанья.
Обновлено в 15:19
Футбол

Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

В матче 17-го тура чемпионата России «Краснодар» принимал «Уфу» (1:1). Эта встреча оказалась для хавбека «быков» Юрия Газинского юбилейной.
Обновлено в 14:43
Футбол

Мусаев: «Ари не сыграет с „Севильей“, для него год закончен»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что форвард Ари не поможет команде в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Севильей».
Обновлено в 15:06
Футбол

«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте.
Обновлено в 13:37
Футбол

«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 13:40
Футбол

«Динамо» с крупным счетом обыграло «Урал»

Обновлено в 12:58
Футбол

Азар считает «Сити» лучшей командой английской премьер-лиги

Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в матче чемпионата Англии отметил, что команда соперника по-прежнему самая лучшая в лиге.
Обновлено в 15:26
Футбол

Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Ивановича и Паредеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе из команды защитника Бранислава Ивановича и полузащитника Леандро Паредеса.
Обновлено в 14:28
Футбол

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

Обновлено в 14:27
Футбол

Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

Завершились три матча 15-го тура Серии А. В одном из них «Удинезе» принимал «Аталанту» и потерпел поражение со счетом 1:3. В составе команды из Бергамо хет-трик оформил колумбийский нападающий Дуван Сапата.
Обновлено в 11:20
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Месси купил самолет за 15 миллионов долларов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел самолет за 15 миллионов долларов для перемещений между Аргентиной и Испанией.
Обновлено в 14:05
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком в ноябре

Болельщики московского «Локомотива» определили лучшего игрока в составе своей команды по итогам ноября.
Обновлено в 09:36
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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