Футбол

«Ростов» наказали за драку ОМОНа и фанатов «Спартака»РБК 09:42

Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС оштрафовала «Ростов» на 650 тыс. руб. и условно дисквалифицировала домашнюю арену клуба на два матча за столкновение сотрудников ОМОНа с болельщиками «Спартака». Об этом журналистам заявил глава комиссии Артур Григорьянц.
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