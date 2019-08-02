Футбол
«Ростов» наказали за драку ОМОНа и фанатов «Спартака»РБК 09:42
Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС оштрафовала «Ростов» на 650 тыс. руб. и условно дисквалифицировала домашнюю арену клуба на два матча за столкновение сотрудников ОМОНа с болельщиками «Спартака». Об этом журналистам заявил глава комиссии Артур Григорьянц.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля
Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 15:55
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 17:19
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Обновлено в 15:48
Футбол
Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года
Агентство Wasserman, представляющее интересы игрока, сообщило, что 22-летний форвард подписал контракт с московским клубом на 4 года.
Обновлено в 15:25
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено в 14:40
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Хоккей
Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие
Обновлено в 15:13
Политика
Трамп анонсировал встречу торговых представителей США и Китая
Президент США Дональд Трамп сообщил, что новая встреча торговых представителей США и КНР ожидается в начале сентября, однако до момента заключения торговой сделки будут действовать пошлины на импорт китайских товаров.
Обновлено в 04:30
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин вывел 5-летнего сына на велопрогулку в Юрмале
Телеведущий проводит летний отпуск в Юрмале с Примадонной. В поездку супруги взяли с собой 5-летних близнецов Гарри и Лизу.
Обновлено в 11:07
Авто
Volkswagen показал обновленный кемпер California
Вслед за Мультивэном и Транспортёром, компания Volkswagen добавила в обновлённое семейство фургонов и минивэнов T6.1 кемпер California.
Обновлено в 11:04
Гаджеты
Realme разрабатывает смартфон с 64-мегапиксельной камерой
8 августа в Индии бренд Realme представит свой новый смартфон, оснащенный 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 08:00
Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Обновлено в 14:34
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
В Красноярск для тушения пожаров прибыли самолеты Минобороны
В Минобороны сообщили перебазировании в аэропорт Красноярска экипажей самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА).
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия
Из-за громких хлопков остановлена одна из линий лондонской подземки
По словам очевидцев, на станции раздалось несколько громких хлопков, похожих на выстрелы. В соцсетях пишут, что хлопков было не менее трех.
Обновлено в 15:40
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Наука
Названа главная основная причина развития рака
Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.
Обновлено в 14:46
Игры
Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.
Обновлено в 09:37
Культура
Скончалась певица Александра Стрельченко
В Москве на 83-м году жизни ушла народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко. Последние годы она сильно болела.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД
В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:17
Футбол
Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).
Обновлено в 15:12