Футбол

Cтадион «Ростова» дисквалифицирован за инцидент с фанатами «Спартака»РЕН ТВ вчера в 09:35

Напомним, Матч второго тура Российской премьер-лиги "Ростов" – "Спартак" состоялся 20 июля и завершился со счетом 2:2. Как говорят очевидцы, после завершения игры болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион и были заблокированы сотрудниками безопасности в подтрибунных помещениях.
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