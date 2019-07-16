Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионовТАСС 16:49

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд. Первый матч завершился со счетом 0:0.
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