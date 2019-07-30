Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч сербский клуб вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары Копенгаген (Дания) Нью-Сейнтс (Уэльс).

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Армия и оружие Тихоокеанский флот анонсировал съемку донного рельефа Арктики Научные исследования донного рельефа и береговой черты Арктики в августе проведет гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Север», 1 августа сообщил журналистам официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.

Политика В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.

Армия и оружие Минобороны России протестировало «военный интернет» Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.

Общество Названа лучшая «Русская» колбаса На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.

Происшествия Автомобиль загорелся после массового ДТП с такси на Дыбенко Рано утром в четверг, 1 августа, произошла жесткая авария на Дыбенко в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири Ранее стало известно, что Минобороны по поручению президента Владимира Путина направило в Красноярский край для ликвидации пожаров 20 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС.

Экономика Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье» Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.

Экономика Клинским работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии Как сообщили в Пенсионном Фонде РФ по г. Клин, в августе каждый год работающим пенсионерам в беззаявительном порядке производится перерасчет пенсии по страховым взносам, уплаченным работодателями в прошлом году.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина разбила мужу нос во время отдыха на Бали Диана Шурыгина пожаловалась подписчикам на свой отпуск, который она вместе с мужем Андреем Шлягиным провела на Бали.

Происшествия Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

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Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

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Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.