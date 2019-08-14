Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионовSport24.ru 17:13
Во вторник состоялись ответные матчи 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники стадии плей-офф квалификации.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Футбол
В Парке Галицкого вывели на экран текстовую трансляцию Sports.ru. Мы связались с болельщиком, который смотрел там «Краснодар»
Обновлено в 19:01
Кино
Фильм «Движение вверх» собрал в китайском прокате $13 млн
Обновлено в 19:10
Происшествия
Полиция Гонконга применила против протестующих перцовые баллончики
Полиция применила перцовые баллончики и дубинки для разгона демонстрантов, которые заняли здание Международного аэропорта в Гонконге, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 16:50
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено в 14:52
Экономика
Наличные по СМС: Сбербанк ввел новую услугу по получению денег
Сбербанк запустил услугу, при которой получатель может не иметь пластиковой карты и не быть клиентом банка.
Обновлено в 14:37
Интернет
Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей
Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:59
Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 20:20
Общество
К Хабаровску приблизился гребень паводка
Обновлено в 19:18
Общество
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Из-за надвигающегося тайфуна "Лекима" в западных, центральных и на севере восточных районов Приморья объявили штормовое предупреждение.
Обновлено 10 августа в 22:57
Происшествия
Забредшего в город медведя застрелили на севере Японии
Дикий медведь забрел в один из жилых районов японского Саппоро, передает общественное телевидение Японии.
Обновлено в 21:50
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов, передает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:14
Общество
Блогер Илья Варламов назвал Адлер худшим городом России
Обновлено в 03:20
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2019 году
Mossovetinfo.ru – В 2019 году в России наиболее востребованы профессии продавца-кассира, повара, педагога профессионального обучения и юриста, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВНИИ труда Министерства труда.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Общество
В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю
На июньской Международной конференции труда в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе в будущем.
Обновлено вчера в 13:21
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Гаджеты
Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет
По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
Обновлено в 09:31
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным
В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.
Обновлено в 05:32
Политика
Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов
По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено в 20:13
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного запрета от ФИФА
ФИФА избрала наказание для "Манчестер Сити" за нарушения при подписании несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 12:41
Музыка
Менеджер Дельфина рассказал о самочувствии музыканта
Директор и менеджер исполнителя Андрея Лысикова, более известного под творческим псевдонимом «Дельфин», Владимир Тепляков рассказал «Звезде» о состоянии здоровья музыканта, у которого резко ухудшилось самочувствие во время работы на студии.
Обновлено в 15:23
Здоровье
Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье
Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Обновлено в 20:50
Космос
США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором»
США отправят к МКС человекоподобного робота Robonaut2 вслед за Россией, которая отправит робота "Фёдора".
Обновлено 11 августа в 22:20