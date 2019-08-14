Футбол

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионовSport24.ru 17:13

Во вторник состоялись ответные матчи 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники стадии плей-офф квалификации.
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Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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