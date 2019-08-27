Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Црвена Звезда» вышла в групповой этап Лиги чемпионов

Гости сравняли счет на 81-й минуте – автоголом отметился нападающий хозяев Эль-Фарду Бен Набуан. В первом матче соперников, который состоялся в Швейцарии на прошлой неделе, команды сыграли вничью со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап турнира вышел сербский клуб.
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«Црвена Звезда» прошла «Янг Бойз» и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

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Спорт-Экспресс27 августа в 16:55
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
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Политика

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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.
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Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
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Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
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Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Космос

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Сотрудник кафедры физики космоса ЮФУ, заведующий учебной обсерваторией Михаил Невский разработал и выпустил к началу нового учебного года, который стартует в 2019-м с понедельника, 2 сентября, пособие для старшеклассников по астрономии.
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Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Коломойский предложил снять часть санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
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В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.
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Глава ГИБДД предложил запретить перевозить детей на высокой скорости

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости.
РБК вчера в 21:23
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Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд

В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд руб. у вкладчиков девяти банков.
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Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд»

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил журналистам главные отличия "настоящих звезд" эстрады от таких желающих выделиться любой публичных личностей, как телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, сообщает "Вечерняя Москва".
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Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала вступление в силу второго пакета антироссийских санкций США по делу Скрипалей.
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Футбол

«Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу»

«Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.
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Армия и оружие

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

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В России хотят снять фильм о посадке А321 в кукурузном поле

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При обрушении здания в Новосибирске погибли люди

В настоящее время сообщается о двух погибших.В Новосибирске на территории строящегося здания при проведении работ по реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий.
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Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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Кононов рассказал, каким образом «Спартак» намерен пройти «Брагу»

Главный тренер столичного «Спартака» Олег Кононов назвал португальскую «Брагу» фаворитом противостояния с российским клубом в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу.
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Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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