Футбол
Soccer.ruЗагребское «Динамо» вышло в групповой раунд Лиги чемпионов
В рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "Русенборг" сыграл вничью с загребским "Динамо".
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Транспорт
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Авто
Toyota запускает лизинговую компанию в России
АвтоБизнесРевю 06:46
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Космос
Земляне увидят появление новой звезды в 2022 году
Специалисты в области астрономии сообщили, что в 2022 году жители нашей планеты станут свидетелями появления новой звезды.
Rusargument 09:45
Кино
Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.
Игромания.ру вчера в 11:20
Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21
Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета 07:13
Политика
Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии
Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52
Теннис
Теннисистка Шарапова рассказала о разгромном поражении от Уильямс
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о разгромном поражении от американской спортсменки Серены Уильямс в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Известия 05:49
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Общество
В резюме россиян появится графа о волонтерстве
В следующем году в резюме на портале «Работа в России» появится графа «участие в волонтерских программах».
Kazanfirst.ru 07:56
Авто
Ателье Wheelsandmore создало 784-сильный Bentley Continental GT
Немецкое ателье Wheelsandmore взялось доработать и без того безупречный Bentley Continental GT, считающийся одним из самых крутых люксовых авто в мире.
Letnews.ru 06:43
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Происшествия
В Москве произошел пожар в 24-этажном жилом доме
Кабели загорелись на четырех этажах 24-этажного жилого дома на Каширском шоссе в Москве, жильцов дома эвакуируют, сообщили в пресс службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 16:42
Армия и оружие
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун
Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Кино
«Ирландец» Мартина Скорсезе всё-таки не выйдет в широкий прокат
Как стало известно сегодня, криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец» всё-таки не выйдет в широкий прокат в США.
Кинобизнес сегодня 17:02
Политика
США утвердили соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
Вслед за РФ, Канадой и ЕС Соглашение о рыбном промысле в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана ратифицировали США.
Poplawok.ru 10:50
Футбол
Воспитанник «Локомотива» был на просмотре в «Валенсии», но подписал контракт с «Динамо»
Спорт-Экспресс 15:27
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета 14:38
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.
Известия 12:32
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
RT на русском 15:05
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Футбол
Проведение матчей Евро-2020 обойдется России в 6,3 млрд рублей
Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру.
МК-Спорт 12:50