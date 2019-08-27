Футбол
ProstoProSport«Црвена Звезда» вышла в групповой этап Лиги чемпионов
Гости сравняли счет на 81-й минуте – автоголом отметился нападающий хозяев Эль-Фарду Бен Набуан. В первом матче соперников, который состоялся в Швейцарии на прошлой неделе, команды сыграли вничью со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап турнира вышел сербский клуб.
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Российская газета 16:50
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
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Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
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В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе накануне ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» поделился боевым настроем на предстоящую игру.
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В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
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Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ 11:36
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Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
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