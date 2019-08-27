Гости сравняли счет на 81-й минуте – автоголом отметился нападающий хозяев Эль-Фарду Бен Набуан. В первом матче соперников, который состоялся в Швейцарии на прошлой неделе, команды сыграли вничью со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап турнира вышел сербский клуб.

Политика Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Политика Климкина опечалила позиция G7 по России Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что опечален отсутствием солидарной позиции G7 по отношении к России.

Хоккей Хованову удалили доброкачественную опухоль Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеисту удалили доброкачественную опухоль. Хованов вернется на лед в течение шести недель.

Футбол «Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.

Армия и оружие Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава» Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Театры Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera» На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.

Шоу-бизнес Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Футбол Понсе настроен оптимистично перед матчем с «Брагой» Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе накануне ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» поделился боевым настроем на предстоящую игру.

Авто Chery представила обновленный кроссовер Chery Tiggo 3 По поводу линейки моторов можно сказать, что вместо «старого» атмосферного двигателя с рабочим объемом на 1,6 литров мощностью на 126 лошадиных сил, модернизированный Chery Tiggo 3 приобрел дефорсированный полуторалитровый аналог, способный генерировать 116 лошадиных сил.

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.

Экономика В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Космос NASA: испытание индийской противоспутниковой ракеты «загрязнило орбиту» Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало отчет, в котором говорится, что испытание первого индийского противоспутникового оружия загрязнило орбиту Земли космическим мусором.

Общество Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.

Гаджеты Представлены обновленные ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga появится в продаже в следующем месяце по цене от 1479 и 1609 долларов, а вот T490 и X390 выйдут только в октября по цене от 1129 и 1109 долларов.

Экономика Philip Morris может воссоединиться с Altria Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.