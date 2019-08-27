Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Црвена Звезда» вышла в групповой этап Лиги чемпионов

Гости сравняли счет на 81-й минуте – автоголом отметился нападающий хозяев Эль-Фарду Бен Набуан. В первом матче соперников, который состоялся в Швейцарии на прошлой неделе, команды сыграли вничью со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап турнира вышел сербский клуб.
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«Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в групповой турнир Лиги чемпионов

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