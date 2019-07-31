Футбол
«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионовСоветский спорт 13:50
Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч сербский клуб вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары Копенгаген (Дания) Нью-Сейнтс (Уэльс).
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
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