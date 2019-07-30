Футбол

«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионовСоветский спорт вчера в 13:50

Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч сербский клуб вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары Копенгаген (Дания) Нью-Сейнтс (Уэльс).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Копенгаген» и «Марибор» пробились в третий квалификационный раунд ЛЧ

Матч ТВвчера в 15:54

«Марибор» проиграл АИКу, но вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 15:52

«Партизан» — «Коннас Куэй». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 августа 2019 года

LiveSport.ruвчера в 15:45

«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 13:50

«Марибор» и «Копенгаген» пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 15:51

АИК — «Марибор»: кто пройдет дальше?

Все про Спорт ру30 июля в 07:52

Лига чемпионов. 2-й раунд. «Русенборг» победил БАТЭ, «Црвена Звезда» и «Карабах» идут дальше

Sports.ru30 июля в 04:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика

Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Авто

В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР

В России на 1 января насчитывается порядка 55 тыс. машин, которые выпущены в советское время.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе

Обновлено вчера в 14:20
Гаджеты

Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil

Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.
Обновлено в 01:03
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире

Обновлено в 00:36
Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено вчера в 16:42
Здоровье

Ученые рассказали, как не пропустить предраковое заболевание

Обновлено в 01:16
Футбол

Бывший тренер сборной России верит в «Арсенал» в матче с «Нефтчи»

Обновлено в 00:25
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика

Все участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан

«Все делегации прибыли на переговоры в Нур-Султан»,— заявил он. Там пройдет встреча высокого уровня в «астанинском формате».
Обновлено в 00:20
Политика

Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН

Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол

Атлетико разгромил сборную звезд MLS

Мадридский Атлетико разгромил сборную звезд Высшей лиги футбола (MLS) в товарищеском матче, не пропустив ни одного мяча.
Обновлено в 00:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика

Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего Востока

На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей.
Обновлено в 00:23
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:33
Общество

СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны

По подсчетам The Insider, связанные с Шебуновой фирмы выручили на сделках с минобороны и МЧС как минимум 6,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутске

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса.
Обновлено в 00:39
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Обновлено вчера в 20:58
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Космос

Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье

Минздрав попросил жителей регионов с пожарами меньше курить

Министерство здравоохранения выпустило рекомендации для жителей регионов России, которые подвержены лесным пожарам и задымлению.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках

Обновлено вчера в 06:33
Происшествия

Кассирша в Югре украла из банка более 5,7 млн рублей

23 июля сообщалось, что в Уфе полицейские задержали кассиршу по подозрению в краже из банка 6,5 млн рублей, а в начале месяца кассир банка в Салавате была задержана по подозрению в хищении более 20 млн рублей на съемной квартире в Казани — похищенные деньги не обнаружились, а ее муж признался, что проиграл их в азартные игры.
Обновлено вчера в 10:31
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное