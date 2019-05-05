Футбол
«Црвена Звезда» выиграла чемпионат СербииSport24.ru 15:47
«Црвена Звезда» гарантировала себе победу в чемпионате Сербии за два тура до конца сезона. В воскресенье, 5 мая, красно-белые обыграли на своем поле «Младост» со счетом 1:0. Единственный гол забил Милан Павков на 83-й минуте.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено в 19:10
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Опубликовано видео из горящего салона Superjet 100
В сети опубликовано видео из горящего салона самолета Sukhoi Superjet 100, в результате пожара в котором при приземлении в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Обновлено в 19:12
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Общество
Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах
Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Кино
Джордж Мартин подтвердил, что в работе три спин-оффа «Игры престолов»
Недавно стало известно, что проект одного из сценаристов «Игры престолов» Брайана Когмана был отменен, но писатель подтвердил, что помимо «Долгой ночи» еще два проекта находятся в работе.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии
Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине
В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Политика
МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы
«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Обновлено в 11:30
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Наука
Психические расстройства ребенка связывают с вирусными инфекциями матери во время беременности
Как выяснили канадские ученые, проводившие эксперименты с крысами, если самка во время беременности получит вирусную инфекцию, то у появившегося на свет потомства сильно увеличиваются шансы на развитие психических расстройств.
Обновлено 03 мая в 04:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган сфотографировал сына крупным планом
Актер сфотографировал наследника крупным планом, и подписчики получили возможность рассмотреть лицо мальчика во всех деталях.
Обновлено в 08:25
Космос
В Японии успешно запустили первую частную ракету
Первая в Японии ракета частной разработки MOMO была успешно запущена в субботу с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо.
Обновлено 03 мая в 17:11
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.
Обновлено в 14:52
Политика
Рада затягивает инаугурацию Зеленского
Справка: политологи считают, что спор о дате инаугурации разгорелся из-за нежелания нардепов позволить Зеленскому распустить Раду, что он имеет право сделать не позднее 27 мая.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Космос
Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период
Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено в 06:25
Политика
В Верховной раде раскритиковали заявление Зеленского о России
Как сообщает телеканал "112 Украина", депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович раскритиковал высказывания избранного президента страны Владимира Зеленского о государственной границе, как единственной связи страны с Россией.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30