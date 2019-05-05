Футбол

«Црвена Звезда» выиграла чемпионат СербииSport24.ru 15:47

«Црвена Звезда» гарантировала себе победу в чемпионате Сербии за два тура до конца сезона. В воскресенье, 5 мая, красно-белые обыграли на своем поле «Младост» со счетом 1:0. Единственный гол забил Милан Павков на 83-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом Сербии

Советский спорт15:54

«Црвена Звезда» выиграла чемпионат Сербии

Sport24.ru15:47

«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии

Газета.Ru15:35

«Црвена Звезда» в 29-й раз стала чемпионом Сербии

Матч ТВ15:39

«Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом Сербии

РИА Новости15:12

«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии

Спорт-Экспресс14:50

«Црвена Звезда» - чемпион Сербии

Евро-футбол.ру14:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено в 19:10
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур из-за ЧП с SSJ-100 в Шереметьеве

Обновлено в 18:22
Политика

Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя

Обновлено в 11:38
Происшествия

Опубликовано видео из горящего салона Superjet 100

В сети опубликовано видео из горящего салона самолета Sukhoi Superjet 100, в результате пожара в котором при приземлении в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Обновлено в 19:12
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Общество

Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах

Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Кино

Джордж Мартин подтвердил, что в работе три спин-оффа «Игры престолов»

Недавно стало известно, что проект одного из сценаристов «Игры престолов» Брайана Когмана был отменен, но писатель подтвердил, что помимо «Долгой ночи» еще два проекта находятся в работе.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Политика

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии

Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине

В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Политика

МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы

«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Обновлено в 11:30
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Наука

Психические расстройства ребенка связывают с вирусными инфекциями матери во время беременности

Как выяснили канадские ученые, проводившие эксперименты с крысами, если самка во время беременности получит вирусную инфекцию, то у появившегося на свет потомства сильно увеличиваются шансы на развитие психических расстройств.
Обновлено 03 мая в 04:30
Шоу-бизнес

Максим Виторган сфотографировал сына крупным планом

Актер сфотографировал наследника крупным планом, и подписчики получили возможность рассмотреть лицо мальчика во всех деталях.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Страховые компании «Аэрофлота» выплатят компенсации пассажирам SSJ-100

Обновлено в 19:37
Космос

В Японии успешно запустили первую частную ракету

Первая в Японии ракета частной разработки MOMO была успешно запущена в субботу с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо.
Обновлено 03 мая в 17:11
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.
Обновлено в 14:52
Политика

Рада затягивает инаугурацию Зеленского

Справка: политологи считают, что спор о дате инаугурации разгорелся из-за нежелания нардепов позволить Зеленскому распустить Раду, что он имеет право сделать не позднее 27 мая.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Космос

Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период

Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено в 06:25
Политика

В Верховной раде раскритиковали заявление Зеленского о России

Как сообщает телеканал "112 Украина", депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович раскритиковал высказывания избранного президента страны Владимира Зеленского о государственной границе, как единственной связи страны с Россией.
Обновлено в 18:58
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Црвена Звезда
Сербский футбольный клуб
Сербский футбольный клуб из Белграда, выступающий в Суперлиге Сербии. Основан в 1945 году. Единственный сербский клуб, выигрывавший Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок, и самый титулованный клуб Сербии. Домашние матчи проводит на стадионе «Райко Митич», который болельщики называют «Мараканой».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное