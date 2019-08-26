Футбол
РИА Новости«Црвена Звезда» второй сезон подряд пробилась в групповой этап ЛЧ
Футболисты сербской "Црвены Звезды" во второй раз подряд пробились в групповой этап Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей в раунде плей-офф квалификации турнира швейцарский "Янг Бойз".
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