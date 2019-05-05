«Црвена Звезда» в 29-й раз стала чемпионом СербииМатч ТВ вчера в 15:39

«Црвена Звезда» победила «Младость» в 35-м тура чемпионата Сербии и досрочно завоевала титул чемпиона страны. За два тура до финиша белградцы имеют 54 очка, а идущие следом «Раднички» набрали 46 очков.

«Црвена Звезда» в 29-й раз стала чемпионом Сербии

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