Футбол
«Црвена Звезда» в 29-й раз стала чемпионом СербииМатч ТВ вчера в 15:39
«Црвена Звезда» победила «Младость» в 35-м тура чемпионата Сербии и досрочно завоевала титул чемпиона страны. За два тура до финиша белградцы имеют 54 очка, а идущие следом «Раднички» набрали 46 очков.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия
Глава Минтранса назвал имя погибшего в сгоревшем SSJ100 бортпроводника
При аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево погиб бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Космос
В 2029 году 300-метровый астероид пролетит очень близко к Земле
Наблюдения вызвали настоящий переполох: первые орбитальные расчеты показали, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году составляет 2,7%. К счастью, дополнительные наблюдения исключили такую возможность.
Обновлено в 02:50
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 08:15
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Здоровье
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала подросшую дочь
Нюша впервые показала подросшую дочь Игорь Сивов опубликовал кадры с празднования дня рождения дочери Несмотря на то, что Нюша не показывала девочку подписчикам в Instagram, она довольно часто делилась снимками с прогулок с наследницей.
Обновлено вчера в 12:09
Теннис
Медведев идет шестым в чемпионской гонке ATP
Чемпионская гонка ATP от 6 мая: 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1800 5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1735 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1555 7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 1080 9 (9). Джон Изнер (США) — 1060 10 (10).
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 05:45
Общество
Губернатор Севастополя попал в больницу
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:48
Политика
Кремль одобрил работу Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
Кремль остался доволен работой Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:37
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Здоровье
Эксперты назвали 5 полезных видов зелени
Эксперты назвали 5 полезных видов зелени.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Boeing около года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing за год до крушения самолета 737 MAX в Индонезии знала о проблеме с функцией безопасности, которая должна предупреждать о неисправных датчиках угла атаки в самолетах.
Обновлено в 01:13
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Хоккей
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Пилот объяснил поведение экипажа сгоревшего в «Шереметьево» самолета
Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» самолета авиакомпании «Аэрофлот» не справились с валом технических отказов лайнера, считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Обновлено в 04:42
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет
Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20