Футбол
«Црвена Звезда» упустила победу над «Копенгагеном» в ЛЧLiveSport.ru вчера в 16:47
Датский «Копенгаген» на выезде сыграл вничью с белградской «Црвеной Звездой» (1:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Счет в матче на 44-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Милан Павков.
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«Црвена Звезда» не смогла обыграть «Копенгаген» в первом матче квалификации ЛЧ
Sportbox.RUвчера в 16:40
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
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