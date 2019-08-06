Датский «Копенгаген» на выезде сыграл вничью с белградской «Црвеной Звездой» (1:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Счет в матче на 44-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Милан Павков.

«Црвена Звезда» упустила победу над «Копенгагеном» в ЛЧ

Происшествия Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Футбол Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом".

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

Общество Медведев потребовал наказать виновных в срыве нацпроектов Глава кабинета министров Дмитрий Медведев потребовал от Минздрава, Минтруда и Минпросвещения объяснить причину срыва нескольких национальных проектов, а также принять меры, чтобы они все-таки были реализованы.

Общество Дом Меган Маркл в США выставлен на продажу Двухэтажный дом, где с 2011 по 2013 год жила жена принца Гарри, находиться недалеко от Голливуда в парке Хэнкок.

Армия и оружие ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе Украинские силовики привели в высшую степень боеготовности подразделения на мариупольском направлении, что говорит о подготовке Киева к активизации боевых действий в Донбассе, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Политика В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Наука Самый распространенный пластиковый мусор: 4,5 трлн окурков выбрасывают мимо урны За один год в мире, по статистике, люди выкуривают 5,6 триллионов сигарет. Две трети окурков, около 4,5 триллионов - выбрасывают мимо урны.

Авто Кроссовер Genesis GV80 попался фотошпионам Genesis в настоящее время не имеет выхода в быстро развивающийся сегмент кроссоверов, поэтому на GV80, как на первый SUV бренда, оказывается большое давление.

Происшествия Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.

Политика Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.

Шоу-бизнес Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы» Актриса Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы». Звездный наследник по имени Андрей появился на свет в январе 2019 года.

Транспорт «Победа» отменила рейсы в Гюмри из-за недолива топлива По словам источника в авиакомпании, продажи приостановлены из-за проблем с топливозаправщиком в аэропорту Гюмри.

Политика Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Происшествия Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Армия и оружие Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Политика Артемий Лебедев заявил об отъезде из России Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.

Политика Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Футбол «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.