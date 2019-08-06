Футбол
«Црвена Звезда» упустила победу над «Копенгагеном» в ЛЧLiveSport.ru 16:47
Датский «Копенгаген» на выезде сыграл вничью с белградской «Црвеной Звездой» (1:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Счет в матче на 44-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Милан Павков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Футбол
Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью
В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом".
Обновлено в 15:04
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай
США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 17:21
Общество
Медведев потребовал наказать виновных в срыве нацпроектов
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев потребовал от Минздрава, Минтруда и Минпросвещения объяснить причину срыва нескольких национальных проектов, а также принять меры, чтобы они все-таки были реализованы.
Обновлено в 00:37
Общество
Дом Меган Маркл в США выставлен на продажу
Двухэтажный дом, где с 2011 по 2013 год жила жена принца Гарри, находиться недалеко от Голливуда в парке Хэнкок.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
Украинские силовики привели в высшую степень боеготовности подразделения на мариупольском направлении, что говорит о подготовке Киева к активизации боевых действий в Донбассе, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 16:45
Политика
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Наука
Самый распространенный пластиковый мусор: 4,5 трлн окурков выбрасывают мимо урны
За один год в мире, по статистике, люди выкуривают 5,6 триллионов сигарет. Две трети окурков, около 4,5 триллионов - выбрасывают мимо урны.
Обновлено в 08:45
Авто
Кроссовер Genesis GV80 попался фотошпионам
Genesis в настоящее время не имеет выхода в быстро развивающийся сегмент кроссоверов, поэтому на GV80, как на первый SUV бренда, оказывается большое давление.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Политика
Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции
Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы»
Актриса Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы». Звездный наследник по имени Андрей появился на свет в январе 2019 года.
Обновлено в 10:46
Транспорт
«Победа» отменила рейсы в Гюмри из-за недолива топлива
По словам источника в авиакомпании, продажи приостановлены из-за проблем с топливозаправщиком в аэропорту Гюмри.
Обновлено в 05:14
Политика
Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве
Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса
Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.
Обновлено в 10:27
Культура
Умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон
Обновлено в 11:07
Экономика
5 лет назад был запрещен ввоз в Россию продовольствия из Европы
Уже прошло 5 лет с 6 августа 2014 года, когда указом президента России Владимира Путина был запрещен импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции и сырья.
Обновлено в 04:59
Транспорт
В Москве построят почти 80 станций метро до конца 2027 года
Порядка 80 станций метро построят в Москве до конца 2027 года.
Обновлено в 10:58