Футболисты сербской "Црвены Звезды" во второй раз подряд пробились в групповой этап Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей в раунде плей-офф квалификации турнира швейцарский "Янг Бойз".

«Црвена Звезда» второй сезон подряд пробилась в групповой этап ЛЧ

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