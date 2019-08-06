Футбол

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионовProstoProSport 16:42

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет на 44-й минуте открыл игрок сербского клуба Милан Павков.
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