«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет на 44-й минуте открыл игрок сербского клуба Милан Павков.

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов

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