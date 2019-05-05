Футбол
«Црвена Звезда» стала чемпионом СербииСпорт-Экспресс 14:50
Чемпионство самый титулованный клуб страны оформил после победы над "Младост" со счетом 1:0. Это чемпионство стало пятым для "Црвены Звезды" в истории чемпионатов Сербии, также пять раз клуб выигрывал чемпионат Сербии и Черногории, а чемпионат Югославии выигрывал 19 раз.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:50, Ашберн
Происшествия
Пассажир сгоревшего самолёта заявил, что в борт ударила молния
Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера "Аэрофлота" рассказал о произошедшем.
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Происшествия
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Аварийная посадка самолета «Сухой суперджет» в Шереметьево относится к разряду уникальных.
Обновлено в 12:42
Происшествия
SSJ-100. Характеристики самолета
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Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Происшествия
По предварительным данным, в авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек из 78
Всего на борту было 73 пассажира и 5 членов экипажа. Пока, сообщает ТАСС, официально известно о судьбе 37 человек.
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Космос
Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период
Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено в 06:25
Происшествия
СК подтвердил гибель 41 человека в результате ЧП в Шереметьеве
Представитель Следственного комитета России официально подтвердила гибель 41 человека в результате ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево.
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Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.
Обновлено в 17:58
Спорт
Рагимов: С опытом неизвестных становится всё меньше
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Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Космос
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Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Футбол
Крылья Советов — Уфа 1:1
Матч состоится на "Самара Арене". Самарские "Крылья Советов" в воскресенье, 5 мая примут ФК "Уфа" на «Самаре Арене».
Обновлено в 01:57
Политика
На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски
Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
Обновлено в 16:04
Экономика
Суд рассмотрит апелляцию акционеров совхоза Ленина по иску к Грудинину на 2,1 млрд руб
Десятый арбитражный апелляционный суд в понедельник рассмотрит жалобу шести акционеров подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" на решение нижестоящей инстанции, которая отклонила их иск о взыскании с директора совхоза Павла Грудинина в пользу сельхозпредприятия около 2,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:39
Происшествия
На стрелке Васильевского острова из Невы выловили мину
Обновлено в 17:13
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес
Максим Виторган сфотографировал сына крупным планом
Актер сфотографировал наследника крупным планом, и подписчики получили возможность рассмотреть лицо мальчика во всех деталях.
Обновлено в 08:25
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59