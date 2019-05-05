Футбол

«Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом СербииРИА Новости вчера в 15:12

Белградская "Црвена Звезда" обыграла дома "Младость" в матче 35-го тура чемпионата Сербии и досрочно стала чемпионом страны сезона-2018/19. Встреча, прошедшая в воскресенье в Белграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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«Црвена Звезда» в 29-й раз стала чемпионом Сербии

Матч ТВвчера в 15:39

«Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом Сербии

Советский спортвчера в 15:54

«Црвена Звезда» выиграла чемпионат Сербии

Sport24.ruвчера в 15:47

«Црвена Звезда» в 29-й раз стала чемпионом страны

Чемпионатвчера в 22:37

«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии

Газета.Ruвчера в 15:35

«Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом Сербии

РИА Новостивчера в 15:12

«Црвена Звезда» - чемпион Сербии

Евро-футбол.рувчера в 14:45
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Происшествия

В Шереметьево при посадке сгорел самолёт

В воскресенье вечером, в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 01:30
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

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Ранее online47 сообщал о трехдневном трауре, объявленном в Мурманске.
Обновлено в 01:51
Политика

В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Космос

Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Наука

Новый подотряд древних насекомых помогла открыть многоножка в янтаре

Уникальная находка была сделана не менее удивительным способом, древнюю многоножку выявили в куске янтаря.
Обновлено 04 мая в 12:20
Происшествия

Эксперты рассказали, что помешало горящему самолету совершить посадку в Шереметьево

Обновлено в 02:50
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Баскетбол

«Денвер» сравнял счет в серии против «Портленда»

Обновлено вчера в 22:23
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 03:01
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Ливии

Военно-воздушные силы ЛНА (Ливийская национальная армия) уничтожили оперативный штаб ПНС (Правительство национального согласия), руководил которым Усама аль-Джуваили.
Обновлено в 03:01
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии

Обновлено в 01:11
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Задержан помощник устроившего стрельбу депутата Госдумы Ионина

Обновлено вчера в 11:55
Культура

Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри

Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Происшествия

СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следственный комитет назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:50
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