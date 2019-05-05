«Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом СербииРИА Новости вчера в 15:12

Белградская "Црвена Звезда" обыграла дома "Младость" в матче 35-го тура чемпионата Сербии и досрочно стала чемпионом страны сезона-2018/19. Встреча, прошедшая в воскресенье в Белграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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