Футбол
«Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом СербииРИА Новости вчера в 15:12
Белградская "Црвена Звезда" обыграла дома "Младость" в матче 35-го тура чемпионата Сербии и досрочно стала чемпионом страны сезона-2018/19. Встреча, прошедшая в воскресенье в Белграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Происшествия
В Шереметьево при посадке сгорел самолёт
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Происшествия
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Ранее online47 сообщал о трехдневном трауре, объявленном в Мурманске.
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Политика
В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
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Происшествия
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Происшествия
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Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
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Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
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Наука
Новый подотряд древних насекомых помогла открыть многоножка в янтаре
Уникальная находка была сделана не менее удивительным способом, древнюю многоножку выявили в куске янтаря.
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Происшествия
Эксперты рассказали, что помешало горящему самолету совершить посадку в Шереметьево
Обновлено в 02:50
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Баскетбол
«Денвер» сравнял счет в серии против «Портленда»
Обновлено вчера в 22:23
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
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Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Ливии
Военно-воздушные силы ЛНА (Ливийская национальная армия) уничтожили оперативный штаб ПНС (Правительство национального согласия), руководил которым Усама аль-Джуваили.
Обновлено в 03:01
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать 6 мая
"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии
Обновлено в 01:11
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
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Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Задержан помощник устроившего стрельбу депутата Госдумы Ионина
Обновлено вчера в 11:55
Культура
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Происшествия
СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следственный комитет назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:50