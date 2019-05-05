«Црвена Звезда» стала чемпионом СербииСпорт-Экспресс вчера в 14:50

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Авто УАЗ показал забытый пикап «Сталкер» В интернете появились фотографии эффектного пикап УАЗ-2760 «Сталкер», дебют которого состоялся на Московском автосалоне в 2001 году, однако до серийного производства модель так и не дошла.

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