Футбол

«Црвена Звезда» стала чемпионом СербииСпорт-Экспресс вчера в 14:50

Чемпионство самый титулованный клуб страны оформил после победы над "Младост" со счетом 1:0. Это чемпионство стало пятым для "Црвены Звезды" в истории чемпионатов Сербии, также пять раз клуб выигрывал чемпионат Сербии и Черногории, а чемпионат Югославии выигрывал 19 раз.
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«Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом Сербии

Советский спортвчера в 15:54

«Црвена Звезда» - чемпион Сербии

Евро-футбол.рувчера в 14:45

«Црвена Звезда» в 29-й раз стала чемпионом Сербии

Матч ТВвчера в 15:39

«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии

Газета.Ruвчера в 15:35

«Црвена Звезда» стала 29-кратным чемпионом Сербии

РИА Новостивчера в 15:12

«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии

Спорт-Экспрессвчера в 14:50

«Црвена Звезда» выиграла чемпионат Сербии

Sport24.ruвчера в 15:47
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
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Происшествия

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Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета

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Россию и Китай заподозрили в создании «золотой» ловушки для США

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Обновлено вчера в 16:12
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Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
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Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
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Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

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Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку

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При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
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Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса

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Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

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