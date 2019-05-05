Футбол
«Црвена Звезда» стала чемпионом СербииСпорт-Экспресс вчера в 14:50
Чемпионство самый титулованный клуб страны оформил после победы над "Младост" со счетом 1:0. Это чемпионство стало пятым для "Црвены Звезды" в истории чемпионатов Сербии, также пять раз клуб выигрывал чемпионат Сербии и Черногории, а чемпионат Югославии выигрывал 19 раз.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия
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Авто
УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
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Происшествия
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Происшествия
Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
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Происшествия
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Происшествия
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Общество
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Происшествия
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Гаджеты
Сбербанк запатентовал умный холодильник
Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявку, ранее поданную российским Сбербанком, на так называемый «умный холодильник».
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Происшествия
Загоревшийся в Шереметьево лайнер приземлился со второй попытки
Лайнер Sukhoi Superjet 100, загоревшийся в Шереметьево, смог сесть только со второй попытки.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
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Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:00
Политика
В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Москве при аварийной посадке Superjet погиб 41 человек
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Авто
Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
За неделю санавиация Коми помогла 14 нуждающимся
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Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
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Кино
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Здоровье
В России предлагают ограничить ношение медицинских масок
В России предлагают ограничить ношение медицинских масок и респираторов в общественных местах.
Обновлено в 01:26
Гаджеты
Redmi Note 7 побывал в космосе и сделал фото Земли
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