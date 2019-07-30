Футбол

«Русенборг» выбил БАТЭ из Лиги чемпионовSportbox.RU 14:57

«Русенборг» обыграл БАТЭ в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы в этой встрече забили нападающий хозяев Пол Хелланд с пенальти и Александр Седерлунд. Эта победа позволила норвежскому клубу пройти в следующую стадию турнира.
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Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

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Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
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Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на слете миллиардеров

Как сообщает Daily Mail, Уильям и Кейт отправились на Сицилию, на ежегодный слет Google Camp.
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Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

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Экономика

А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
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Обвиняемого в США россиянина Никулина могут лишить частных адвокатов

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