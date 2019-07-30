«Русенборг» обыграл БАТЭ в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы в этой встрече забили нападающий хозяев Пол Хелланд с пенальти и Александр Седерлунд. Эта победа позволила норвежскому клубу пройти в следующую стадию турнира.

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