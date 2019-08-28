Футбол
Евро-футбол.ру«Црвена Звезда» попала в групповой этап Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» в упорной борьбе с «Янг Бойз» смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. После ничьей 2:2 в Швейцарии команды снова разошлись миром в Сербии. Счёт 1:1 устроил местную команду, ведь правило гостевого гола в клубных турнирах УЕФА пока никто не отменял.
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