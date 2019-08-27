В основную стадию турнира вышел хорватский клуб за счет победы 2:0 в первой встрече.

Загребское «Динамо» и «Црвена Звезда» выступят в Лиге чемпионов

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