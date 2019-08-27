Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Црвена Звезда» вышла в групповой этап Лиги чемпионов

Футболисты сербской «Црвены Звезды» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграли вничью со швейцарским клубом «Янг Бойз». Встреча, прошедшая во вторник в Белграде на стадионе "Райко Митич", завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 59-й минуте мяч забил Алекса Вуканович.
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«Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в групповой турнир Лиги чемпионов

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«Црвена Звезда» и загребское «Динамо» пробились в групповой раунд Лиги чемпионов

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Спорт-Экспресс27 августа в 16:59
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