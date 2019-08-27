Футбол
ProstoProSport«Црвена Звезда» вышла в групповой этап Лиги чемпионов
Футболисты сербской «Црвены Звезды» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграли вничью со швейцарским клубом «Янг Бойз». Встреча, прошедшая во вторник в Белграде на стадионе "Райко Митич", завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 59-й минуте мяч забил Алекса Вуканович.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в групповой турнир Лиги чемпионов
Чемпионат27 августа в 17:09
«Црвена Звезда» прошла «Янг Бойз» и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
Sport24.ru27 августа в 16:57
«Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» сыграют в групповом этапе ЛЧ
Sports.ru27 августа в 17:01
«Црвена Звезда» и загребское «Динамо» пробились в групповой раунд Лиги чемпионов
Матч ТВ27 августа в 16:59
«Црвена Звезда» и «Янг Бойз» сыграли вничью. Сербы прошли в групповой турнир ЛЧ
Спорт-Экспресс27 августа в 16:59
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:12, Вашингтон
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Транспорт
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
Интерфакс вчера в 08:34
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Кино
В России хотят снять фильм о посадке А321 в кукурузном поле
Аргументы и Факты вчера в 23:11
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Гаджеты
В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус
В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда вчера в 19:57
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском вчера в 18:28
Политика
Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском попробовали мороженое.
БИЗНЕС Online 27 августа в 09:18
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня вчера в 10:55
Происшествия
В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе
Восстановлено движение на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск в районе села Партизанского в Еврейской автономной области.
Российская газета вчера в 23:27
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 в его отеле
По данному факту юридическим комитетом нижней палаты Конгресса будет проведено расследование.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.
Известия вчера в 21:55
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform вчера в 04:01
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости вчера в 06:42
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Путешествия
ФСБ РФ фиксирует рост потока украинцев в Крым
Погрануправление Федеральной службы безопасности РФ по республике Крым зафиксировало рост числа граждан Украины, пересекающих российскую границу на полуострове.
Московский Комсомолец 27 августа в 23:38
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Общество
Что нельзя делать на Ореховый Спас и как его принято праздновать
Алтайская правда вчера в 19:00
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука вчера в 08:07
Технологии
Поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки за шесть часов
Поисковые системы, работающие в России, могут обязать подключаться к специальным реестрам пиратских ссылок и удалять из поисковой выдачи нелегальный контент в течение шести часов.
Росбалт вчера в 22:15
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском вчера в 21:44
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Политика
Зеленский обсудил с Меркель встречу «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), а также ситуацию в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе немецкого правительства.
РИА Новости вчера в 17:45