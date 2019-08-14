Футбол
«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальтиСоветский спорт вчера в 17:02
В серии пенальти точнее были гости 7:6. В следующем раунде сербский клуб сыграет с Янг Бойз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Црвена Звезда» по пенальти обыграла «Копенгаген» в отборе Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 17:08
Копенгаген – Црвена Звезда. Прогнозы и ставки букмекеров на квалификацию Лиги Чемпионов
Букмекеры.рфвчера в 07:09
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика
Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма
В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек
Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае достигло 40 человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Гаджеты
OnePlus показала логотип и название своего будущего смарт-ТВ
С недавних пор стало известно, что популярный производитель смартфонов, компания OnePlus планирует представить в конце сентября 2019 года свой первый смарт-телевизор.
Обновлено в 05:06
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд кризиса 2008 года
Во втором квартале текущего года ипотечный долг США достиг рекорда, превысив максимум времен финансового кризиса 2008 года, сообщает «Прайм».
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Совете по правам человека Сургут назвали столицей пыток
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, выступая в Югре, назвал Сургут российской столицей пыток.
Обновлено в 02:25
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Происшествия
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму
Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Технологии
Более 70% владельцев смартфонов получают спам-звонки, заявили эксперты
Спамерские звонки ежемесячно получают примерно три из четырех владельцев смартфонов в России (72%), наиболее распространенными являются предложения займов и кредитов, выяснила "Лаборатория Касперского" с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за апрель-июль 2019 года.
Обновлено в 05:07
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Футбол
Хавбек «Ливерпуля»: Клопп зашел в раздевалку в боксерах с Роналду
Полузащитник английского "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум рассказал о том, как главный тренер "красных" Юрген Клопп помог команде снять напряжение перед игрой, передает The Athletic.
Обновлено в 05:23
Политика
«Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова
«Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.
Обновлено в 05:44
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Минздрав выявил регионы, где чаще всего умирают от туберкулеза
В пресс-службе Минздрава отметили, что смертность от туберкулеза в России сокращается.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Карелии восьмилетний мальчик утонул в подземном пожарном резервуаре
Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело в связи с гибелью 8-летнего мальчика, утонувшего в пожарном резервуаре.
Обновлено в 05:52
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Обновлено в 05:56
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Следственный комитет подали заявление из-за публикации личных данных в одном из анонимных телеграм-каналов
Заявление подал муниципальный депутат района Преображенское Юрий Волнов: по его словам, его персональные данные также оказались в выложенной неизвестными базе.
Обновлено в 05:04
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
В раунде плей-офф Лиги чемпионов "Краснодару" предстоит встреча с греческим клубом "Олимпиакос", который в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов оказался сильнее "Истанбула Башакшехир".
Обновлено в 04:09