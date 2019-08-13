Футбол
«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальтиСоветский спорт 17:02
В серии пенальти точнее были гости 7:6. В следующем раунде сербский клуб сыграет с Янг Бойз.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:51, Вашингтон
Политика
Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым
Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
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Депутат Скупщины, лидер "Демократического фронта" Милан Кнежевич заявил, что экономика Черногория потеряла приблизительно 2 млрд евро из-за антироссийских санкций, к которым присоединилась в 2014 году.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Здоровье
Митянина проверила две поликлиники на «бережливые» технологии
Вице-губернатор Анна Митянина проверила процесс подготовки двух городских поликлиник в Невском и Красногвардейском районах.
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«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
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Наука
Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок
Обновлено вчера в 05:12
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Обновлено в 13:30
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
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Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит в подарок туристическую путевку, пишет «Наша газета».
Обновлено в 05:07
Политика
Памфилова: против ЦИК идет проплаченная кампания по дискредитации
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова говорит что комиссию пытаются дискредитировать за деньги.
Обновлено в 14:20
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Футбол
Роналду рассказал о его различиях с Месси
Обновлено в 08:35
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Культура
В Третьяковской галерее показали сразу два «Черных квадрата»
С 13 августа посетители музея могут увидеть сразу два "Черных квадрата" Казимира Малевича в одном зале, а также побывать в специальных пространствах, посвященных коллекционеру Георгию Костаки и художнику Александру Дейнеке.
Обновлено в 11:54
Футбол
Букмекеры: «Ливерпуль» станет победителем в матче за Суперкубок УЕФА
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» вероятнее всего победит в матче за Суперкубок УЕФА, где команда встретится с подопечными Фрэнка Лэмпарда — ФК «Челси».
Обновлено в 17:28
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании
Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
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Музыка
Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи
В Москве певцу Дельфину стало плохо во время записи песни. Артист начал терять сознание в звукозаписывающей студии.
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Шоу-бизнес
Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным на Сицилии
Среди фотографий отдыха на Сицилии в сторис певицы проскочило фото, где её руку нежно держит мужская рука.
Обновлено в 05:59