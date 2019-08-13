Футбол

«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальтиСоветский спорт 17:02

В серии пенальти точнее были гости 7:6. В следующем раунде сербский клуб сыграет с Янг Бойз.
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«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальти

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